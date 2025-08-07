Prenumerera

Foto: Bildbyrån

JUST NU: AIK gör två förändringar inför mötet med Györi

    Redaktionen

    Under torsdagen tar AIK mot ungerska Györi på Strawberry arena.
    Detta i den tredje kvalomgången av Europa Conference League.
    Matchen har avspark klockan 19.00.

    Efter att ha besegrat estniska Paide Linnameeskond med hela 8-0 över två möten kliver AIK in i den tredje kvalomgången till Conference League.

    Det gör man genom att välkomna ungerska Györi ETO på hemmaplan innan man nästa vecka returspelar i Ungern.

    Inför matchen står det klart att AIK genomför två förändringar jämfört med den sista matchen mot Paide. Detta då Abdihakin Ali och Benjamin Tiedemann Hansen spelar från strart.

    Startelvor:

    AIK: Nordfeldt; Papagiannopoulos, Salétros, Celina, Tiedemann, Thychosen, Ali, Besirovic, Flataker, Benkovic, Csongvai.

    Györi: Petras; Csinger, Abrahamsson, Krpic – Banati, Ouro, Anton, Gavric, Toth – Bumba, Benbouali.

