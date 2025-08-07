JUST NU: AIK gör två förändringar inför mötet med Györi

Under torsdagen tar AIK mot ungerska Györi på Strawberry arena.

Detta i den tredje kvalomgången av Europa Conference League.

Matchen har avspark klockan 19.00.

Efter att ha besegrat estniska Paide Linnameeskond med hela 8-0 över två möten kliver AIK in i den tredje kvalomgången till Conference League.

Det gör man genom att välkomna ungerska Györi ETO på hemmaplan innan man nästa vecka returspelar i Ungern.

Inför matchen står det klart att AIK genomför två förändringar jämfört med den sista matchen mot Paide. Detta då Abdihakin Ali och Benjamin Tiedemann Hansen spelar från strart.

Startelvor:

AIK: Nordfeldt; Papagiannopoulos, Salétros, Celina, Tiedemann, Thychosen, Ali, Besirovic, Flataker, Benkovic, Csongvai.

Györi: Petras; Csinger, Abrahamsson, Krpic – Banati, Ouro, Anton, Gavric, Toth – Bumba, Benbouali.