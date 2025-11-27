Nattsvart för Häcken – Zrinjski Mostar vände och vann

BK Häcken var på jakt efter viktiga poäng i Conference League då man gästade Zrinjski Mostar.

Länge såg det ut att bli seger i Bosnien och Hercegovina.

Detta fram till att hemmalaget vände matchen med två mål på fyra minuter.

Foto: Bildbyrån

***

Det var på ett regnigt och halvtomt Stadium Bijeli Brijeg HŠK Zrinjski i Bosnien som Häcken och Zrinjski Mostar delade på bollinnehavet i inledningen av matchen.

I den sjätte minuten skapade hemmalaget sitt första skott på mål, då Etrit Berisha räddade bollen efter att en Zrinjski-spelare fått halvträff med huvudet på hörna.

Med en dryg kvart spelad av matchen hade tempot inte blivit särskilt högt. Möjligen hade det med matchens betydelse att göra. När 33 minuter var spelade kom Zrinjski Mostar till sin bästa chans då Cuze kom halvt fri och chippade över Berisha – men utanför mål.

Med ett par minuter kvar att spela av den första halvleken slog Mikkel Rygaard in ett mycket fint inlägg. Då hade Silas Andersen tagit en löpning mot bollen och prickade dit 1-0 med pannan för Häcken. Ett par minuter senare hade Rygaard ett skott i stolpen från nära håll.

I inledningen av den andra halvleken hade Simon Gustafson ett jätteläge att utöka ledningen då han kom till ett fint läge med sin vänsterfot. Skottet gick dock någon meter utanför den ena stolpen.

När 25 minuter av matchen återstod var Silas Andersen nära att göra sitt andra mål för kvällen. Detta då en nickskarv landade vid fötterna på honom varpå dansken skickade bollen mot, men utanför, mål. Med en kvart kvar att spela hade Häcken ett nytt jätteläge att utöka sin ledning, då Silas Andersen hade möjlighet att skjuta mot mål men istället valde att passa bollen varpå chansen rann ur sanden.

Kort efter det kvitterade hemmalaget, när Cuze placerade in sin egen retur. Ett par minuter senare hade Zrinjski Mostar vänt på matchen. Detta efter att Bilbija stått för en riktig pangträff utanför boxen som gått in via stolpen.

Häcken försökte att forcera fram en kvittering men lyckades inte skapa någon het chans. Istället tog Zrinjski Mostar hem alla tre poäng.

***

Startelvor:

BK Häcken: Berisha; Lundqvist, Helander, Samuelsson, Lindberg – Gustafson, Rygaard, Andersen – Layouni, Brusberg, Dahbo.

Zrinjski Mostar: Ljubic; Mamic, Dujmovic, Jakovljevic, Memija – Filipovic, Savic – Sakota, Djurasek, Cuze – Bilbija.