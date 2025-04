JUST NU: Thuram centimeter från att spräcka nollan

Förra veckan bortaslog Inter Bayern München med 2-1 i det första av två kvartsfinalmöten.

Ikväll ska ett lag ta sig vidare till semifinal i Champions League.

Matchen är igång – följ den här!



Lautaro Martinez gjorde matchens första mål i den 38:e minuten, Thomas Müller kvitterade med fem minuter kvar att spela. Mycket tydde således på att Inter och Bayern München skulle spela oavgjort i den första kvartsfinalen av Champions League – men icke.



Med två minuter kvar skickade Davide Frattesi in 2-1 och satte Milano-laget i förarsätet inför kvällens retur.



Den spelas på Giuseppe Meazza och har avspark 21.00.



***



På Giuseppe Meazza i Milano dröjde inget av lagen med att starta matchen med full frenesi. Innan de två första minuterna hade passerat hade både Inter och Bayern München hotat framåt vid två tillfällen.



Strax därefter var olyckan framme för Nicolo Barella som åkte på en stämpling och blev liggande. Det skulle dock visa sig inte var allt för stor fara för italienaren som senare fortsatte att spela.



Med åtta minuter på klockan spelade Marcus Thuram fram till Federico Dimarco som sköt – rakt på Urbig i Bayern-målet.



Elva minuter in i matchen spelade Thomas Müller fram till Olise som så när kom till avslut från nära håll – men blev av med bollen i skottögonblicket.



I den 29:e minuten var Marcus Thuram mycket nära att spräcka nollan när han slängde sig för att styra in en frispark, men missade med mista möjliga marginal.



***



Startelvor:



Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni – Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Thuram, Martinez.



Bayern München: Urbig; Stanicis, Kim, Dier, Laimer – Kimmich, Goretzka – Sané, Müller, Olise – Kane.



Värt att notera i bortalaget är att Thomas Müller, som kommer att lämna Bayern München efter säsongen, får chansen från start.



I Inter gör Simone Inzaghi en förändring jämfört med förra veckan. In kommer Federico Dimarco som ersätter Carlos Augusto.