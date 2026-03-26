Trots åren i Atletico: ”Hindrar mig inte från att spela för Real”

Rodri har fått delar av sin fotbollsfostran i Atletico Madrid – och även spelat för klubbens A-lag.

Det hindrar dock inte spanjoren från att spela i rivalklubben Real Madrid.

– Man kan inte tacka nej till de bästa klubbarna i världen, säger han till radiokanalen Onda Cero.

Ballon d’Or-vinnaren Rodri har sedan 2019 spelat för Manchester City och varit en av klubbens viktigaste spelare. Däremot råkade han ut för en korsbandsskada i en match mot Arsenal i september 2024.

Efter denna har det ryktats friskt om stjärnans framtid, då han endast har ett drygt år kvar på sitt kontrakt.

Nu öppnar 29-åringen upp om Real Madrid-ryktet, som har varit något infekterat på grund av hans tid i Atletico Madrid.

– Att jag spelade för Atlético Madrid hindrar mig inte från att spela för Real Madrid. Man kan inte tacka nej till de bästa klubbarna i världen, säger han till radiokanalen Onda Cero och fortsätter:

– Jag har ett år kvar på mitt kontrakt, det kommer en punkt då vi måste sätta oss ner och prata.

Under årets säsong har Rodri spelat 18 Premier League-matcher för sitt City som skuggar Arsenal i toppen av tabellen.