TV: Lustig totalt blank – ”Jag minns ingenting”

Mikael Lustig gjorde 94 A-landskamper.

Den sista blev uttåget mot Ukraina i EM för snart fem år sedan.

Men när länderna i kväll möts i VM-playoffet avslöjar 39-åringen att han inte minns någonting från sin landslagsexit.

– På min tränarutbildning såg vi klipp från den matchen men jag fattade inte vilken match det var. Jag är totalt blank från den matchen, säger Lustig oväntat till FD.

Foto: Bildbyrån

I kväll avgörs det om Sveriges VM-dröm lever vidare till tisdag eller inte.

Vid seger mot Ukraina på spansk mark väntar en helt avgörande playoff-final mot antingen Polen eller Albanien på Nationalarenan i Solna nästa vecka.

Men då ska alltså Ukraina besegras på Estadi Ciutat de València.

– Jag har alltid haft stor tro på landslaget, sedan har man blivit besviken efteråt. Men med tanke på att även Ukraina har många spelare borta har jag en bra känsla, säger Mikael Lustig.

Det är ingen slump att FD pratar med just 39-åringen inför Sveriges viktigaste landskamp på år och dar.

Lustig, som själv svarade för 94 A-landskamper, gjorde sin sista den 29 juni 2021 – mot Ukraina.

Uttåget i EM-åttondelsfinalen i Glasgow slutade på snöpligaste sätt med ett baklängesmål i förlängningens sista spark när båda lagen väntade på ett straffsparksavgörande.

”Jag kommer inte ihåg någonting…”

Mikael Lustig valde att sluta i landslaget som 34-åring.

Men Lustig som själv startade matchen minns ingenting ifrån sin sista landskamp.

– Jag minns typ ingenting ifrån den. På min tränarutbildning såg vi klipp från den matchen men jag fattade inte vilken match det var. Jag är totalt blank från den matchen och det var ju min sista landskamp också så det var mycket tankar efteråt. Det var väl bara deppigt som tusan att avsluta landslagskarriären på ett sådant sätt.

Med andra ord slipper Filip Helander få gliringar från dig eftersom det var han som helt missade markeringen i samband med deras 2-1-mål?

– Jag visste inte ens att han spelade. Jag kommer inte ihåg någonting… vi hade väl någon stolpträff och var det bättre laget, men sådan är fotbollen ibland.

Tråkigt att inte minnas sin sista landskamp?

– Med tanke på resultatet är det kanske bra att inte gå och älta den, svarar Lustig som vid seger mot Ukraina tror att Sverige löser en VM-biljett.

– Skulle man gå vidare mot Ukraina är det första gången på väldigt länge som landslaget har vind i seglen. Med en fullsatt Nationalarena i ryggen går vi till VM.

Sedan Lustig slutade i landslaget för snart fem år sedan har förbundskaptenerna Janne Andersson, Jon Dahl Tomasson och nu Graham Potter brottats med vem som ska spela högerback. När Lustig får frågan vem som borde spela till höger i backlinjen mot Ukraina är svaret inte självklart.

– Med tanke på att Emil Holm inte med… Herman Johansson om man vågar spela honom, han har gjort det otroligt bra. Men vill man vara safe ska man spela Victor Nilsson Lindelöf eller någon annan mittback där, avslutar VSK-sportchefen.