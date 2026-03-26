Stor besvikelse i Bajen trots vändningen: ”Är inte oss själva”

PRAG. Hammarby fick med sig ett positivt resultat från den första semifinalen mot AC Sparta Prag.

Trots det är en av matchens målskyttar, Elin Sørum, besviken på lagets prestation.

– Det är starkt av oss att komma tillbaka när vi ligger under men jag är inte jättenöjd med matchen, säger hon till FotbollDirekt.

Under gårdagskvällen gästade Hammarby tjeckiska AC Sparta Prag för det första av två semifinal-möten i Europa Cup. På Stadion Letná skulle de grönvita från Stockholm få med sig ett positivt resultat till nästa veckas hemmamatch.

Detta då man vände ett 2-1-underläge till en 3-2-seger efter ett sent mål från 16-årige Fanny Peterson. Matchens första målskytt, Elin Sørum, menar dock att hon lämnar Prag med blandade känslor.

– Ja, just nu är det vinsten som är najs men jag är egentligen väldigt besviken på matchen vi gör. Det är lite av en blandad känsla, säger hon till FotbollDirekt.

”Jag tycker inte att vi helt ser ut som oss själva”

Att göra mål för sitt lag har blivit något av en vana för nyförvärvet Sørum. Däremot menar hon att känslan aldrig gör en besviken när nätet rasslar i rätt ände.

– Det har blivit några mål i de senaste matcherna och det är alltid fint att se bollen gå i mål. Det var viktigt att få in den men jag önskar att vi hade klarat av att behålla momentumet när vi kommer ut till andra halvlek, men vi ger egentligen dem matchen. Det är klart att det är starkt av oss att komma tillbaka när vi ligger under men jag är inte jättenöjd med matchen.

Vad behöver ni göra bättre till returen nästa vecka?

– Vi måste göra upp i duellerna. De vann väldigt många och det känns som att de hade en spelare runt massor av Hammarby-spelare men att de ändå kom ut med bollen. Det är egentligen det vi måste ändra och sedan måste vi få lite fart i benen. Jag tycker inte att vi helt ser ut som oss själva.

Hur mår benet?

– Det är okej, det var egentligen bara en liten lårkaka på slutet, avslutar Sørum.