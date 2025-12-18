JUST NU: BK Häcken i sista CL-matchen

BK Häcken avslutar sitt Europa Conference League-äventyr på bortaplan.

Under torsdagskvällen ställs man mot Slovan Bratislava.

Ställningen är 0-0.



Ligafasen i Europa Conference League rundades av under torsdagen och för BK Häckens del väntade en sista match i turneringen. Göteborgslaget gästade Slovan Bratislava i Slovakien i en match där inget av lagen längre hade chans att gå vidare.

Häcken var redan utslaget efter att ha samlat ihop tre poäng på fem matcher, och även Slovan Bratislava hade spelat bort sina möjligheter till avancemang inför avslutningen.

***

BK Häcken inledde med mycket boll men kom inte till några direkta lägen. Hemmalaget tog dock över och kunde skapa en del chanser. Andreas Linde i mål stod för flertalet fina och viktiga räddningar.





Startelvor:



Slovan Bratislava: Trnovsky – Bajrich, Kashia, Wimmer – Blackman, Savvidis, Ihnatenko, Sandro Cruz – Barseghyan, Tolic, Marcelli.

BK Häcken: Linde – Lindberg, Hammar, Helander, Lundkvist – Gustafson, Rygaard, Andersen – Layouni, Dembe, Svanbäck.