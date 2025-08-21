Eliasson räddade poäng mot Anderlecht

AEK Aten ställdes mot Anderlecht i Conference League-playoff.

Då slog svenske Niclas Eliasson till med 1–1-målet.

Det spelas flera playoff-matcher ute i Europa. En av dem är Anderlecht mot grekiska AEK Aten.

Hemmalaget inledde starkast med ett ledningsmål i den 21:a minuten genom anfallaren Kasper Dolberg.

Det såg länge ut att sluta 1–0 till det belgiska laget men i den 65:e minuten byttes den svenske Aten-spelaren Niclas Eliasson in och knappa tio minuter senare slog han till med kvitteringsmålet till 1–1.

Eliasson blev matchens sista målskytt i matchen och räddade en poäng inför returen i Aten om en vecka.

29-åringen har tillhört den grekiska klubben sedan 2022 och har ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2028.