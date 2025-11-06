Häcken åkte på förlust mot Strasbourg

Häcken tog mot Strasbourg i Conference League under torsdagskvällen.

Då fick Hisningelaget se sig besegrade med 1-2.



BK Häcken gästades av franska RC Strasbourg i Conference League tredje omgång i ligaspelet.



Häcken har inlett Europa Conference League med två kryss – 0–0 mot Shelbourne i Dublin och 2–2 hemma mot Rayo Vallecano, där segern rann Häcken ur händerna på en straff i slutsekunderna.



Tränaren Jens Gustafsson gjorde tre förändringar i startelvan jämfört med 1–1-krysset mot Malmö FF. Silas Andersen, Adrian Svanbäck och John Paul Dembe ersatte Samuel Leach Holm, Isak Brusberg och Pontus Dahbo från start.



I Strasbourgs elva fanns Sebastian Nanasi med.



***



BK Häcken inledde matchen bra och såg stabila ut.



Efter dryga tio minuter fick Simon Gustafsson bollen i straffområdet efter en snabb omställning från hemmalaget. Bollen blev dock lite för lång för att han skulle nå den med vänsterfoten – en situation som kunde blivit betydligt farligare.



Det var gästerna som tog ledningen. Godo skickade in ett inlägg från vänsterkanten som Enciso nickade in i mål bakom Berisha.



I samband med målet tvingades Häcken till ett byte.Adrian Svanbäck satte sig ner i gräset och inte kunde fortsätta. In i hans ställe kom Pontus Dahbo.



Häcken avslutade halvleken bra och tryckte tillbaka gästerna. Någon utdelning kom dock inte och ställningen var 0-1 i paus.



Den andra halvleken öppnades rätt öppet med halvchanser åt båda håll. I den 53:e minuten drog Layouni till med ett vasst skott utanför straffområdet som tvingade Penders till en jätteräddning ut till hörna. Även på hörnan var Layouni framme på inlägget men fick ingen träff på bollen.



Än en gång, efter en bra period av hemmalaget var det bortalaget som fick bollen i nät. Martial Godo fick två försök i straffområdet framför Berisha och kunde efter första misslyckandet göra mål.



Häcken skulle dock svara snabbt. Knappt två minuter senare stod Strasbourg-försvaret för stora misstag och Dembe kunde enkelt ta bollen och få in den i mål.



Med tio minuter kvar var Rygaard nära att kvittera – och det med ett drömmål. Han avlossade ett riktigt fint skott som gick strax över ribban.



Trots ett Häcken som gjorde vad man kunde för att nå kvittering ville det sig inte. Matchen slutade 1-2.







***



Startelvor:

BK Häcken: Berisha – Lindberg, Samuelsson, Helander, Lundqvist – Andersen, Rygaard, Gustafson – Svanbäck, Dembe, Layouni.

Strasbourg: Penders – Høgsberg, Omobamidele, Doukoure, Chilwell – Rafael Luis – Amougou, Nanasi – Enciso – Amo-Ameyaw, Godo.