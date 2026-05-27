JUST NU: Crystal Palace vinner Conference League

Crystal Palace är Conference League-mästare.

Detta efter 1–0-seger i finalen mot Rayo Vallecano.

Under onsdagen drabbade Crystal Palace och Rayo Vallecano samman i finalen av Conference League på Red Bull Arena i Leipzig.

Den spanska klubben säkrade finalplatsen efter att ha slagit ut franska Strasbourg i semifinalen samtidigt som Palace gick vidare efter semifinalseger mot Shaktar Donetsk.

Finalen fick en intensiv start där Crystal Palace hade ett litet övertag samtidigt som Rayo stod upp och skapade flest chanser på kontringar.

Trots en intensiv första halvlek stod det 0–0 efter 45 minuter.

I den andra halvleken dröjde det bara fem minuter innan Crystal Palace tog ledningen. Efter att Rayo Vallecanos målvakt släppt en retur var Jean-Philippe Mateta påpasslig och smällde in 1–0.

Crystal Palace lyckades hålla tätt och efter 95 spelade minuter stod det klart att Londonklubben var Conference League-mästare 2026. Ett succéartat avslut för huvudtränaren Oliver Glasner, som väntas lämna.

Crystal Palace: Henderson – Riad, Lacroix, Canvot – Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell – Sarr, Mateta, Pino

Rayo Vallecano: Batalla – Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria – Valentin, Lopez – De Frutos, Palazon, Garcia – Alemao