Uppgifter: Ryktas till MFF – i dialog med annan klubb

Malmö FF är på jakt efter en ny huvudtränare.

Tidigare har Thomas Nørgaard nämnts som en kandidat.

Dansken ska i stället vara i dialog med Bröndby, enligt Tipsbladet.

Malmö FF meddelade tidigare i veckan att huvudtränaren Miguel Angel Ramirez fått sparken efter en tid av svaga resultat.

Den danska sajten Bold har rapporterat att Sönderjyske-tränaren Thomas Nørgaard kan vara en ersättare.

Nu kommer Tipsbladet med uppgifter om Nørgaard som gör att han verkar längre från MFF. Tipsbladet rapporterar nämligen att den danska storklubben Bröndby ska vara i dialog med 44-åringen. Det är ännu oklart om det blir något klubbyte.

Ett annat namn som kopplats ihop med MFF är Eirik Horneland.

Malmö FF ligger på en 12:e plats i allsvenskan.