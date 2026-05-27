Bajen sänkte Eskilstuna – sjunde raka segern

Hammarby går om Häcken i toppen av damallsvenskan.

Detta efter en 1–0-seger mot Eskilstuna United.

Under onsdagen gästade Hammarby IF nykomlingen Eskilstuna United i damallsvenskan.

Det blev ingen målrik tillställning – men i den 76:e minuten rasslade det i nätet. Det var Hammarbys Emilie Joramo som satte 1–0 efter en framspelning av Stina Lennartsson.

Målet räckte för att Hammarby skulle resa hem med tre poäng. Segern innebär att de klättrar förbi Häcken och upp i serieledning.



