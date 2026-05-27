Häckens segersvit bruten – Sembrant hjälte för AIK

AIK tog emot BK Häcken i damallsvenskan.

Matchen slutade 2–1 till AIK efter ett sent segermål av Linda Sembrant.

BK Häcken hade inför onsdagens match inte förlorat i damallsvenskan. Under onsdagen var det AIK som tog emot Hisingslaget hemma på Skytteholms IP.

Den första halvleken slutade mållöst men i den andra skulle hemmalaget ta ledningen.

I den 59:e minuten spelade Nova Selin fram till Ellie Junetoft som satte 1–0. Det var 17-åringens första mål i damallsvenskan. I den 92:a minuten fick Häcken straff. Då klev Felicia Schröder fram och satte 1–1.

Men AIK skulle få sista ordet. Linda Sebrant fick en fot på en retur som seglade över Häcken-målvakten Fanney Birkisdóttir.

AIK:s seger innebär att de bryter de regerande mästarnas segersvit.