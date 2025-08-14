Islamovic hjälte – Bajen utslaget ur Conference League

STOCKHOLM. Svenske Dino Islamovic sköt matchens enda mål på 3Arena i Conference League-kvalet.

Rosenborg vidare till playoff, Hammarby är nu utslaget.

Efter 0-0 i Trondheim skulle allt avgöras på svensk mark under torsdagskvällen.

Den första halvleken dominerades nu rejält av Hammarby, men väl i andra kom kallduschen.

Dino Islamovic petade in 1-0 efter timmen spelad och förre detta allsvenska stjärnanfallaren blev i och med det stor hjälte för Rosenborg.

Målet blev nämligen dubbelmötets enda och Rosenborg vidare till playoff i Conference League mot tyska Mainz medan Hammarby nu är utslaget och får fokusera på allsvenska guldracet.