Foto: Bildbyrån

Så ställer Hammarby upp mot Rosenborg

    Under torsdagen gästar Hammarby norska Rosenborg.
    Detta i den tredje kvalomgången av Europa Conference League.
    Matchen har avspark klockan 18.00.

    Efter att ha slagit ut belgiska Royal Charleroi ställs Hammarby mot norska Rosenborg BK i den tredje kvalrundan till Conference League.

    Kvällens match spelas på Lerkendal Stadion i Trondheim innan returen spelas i Stockholm nästa vecka.

    Inför kvällens match står det klart att Kim Hellberg ställer upp med samma manskap som i segermatchen mot Charleroi förra veckan.

    I hemmalagets startelva finns den före detta Djurgården-spelaren Aslak Witry samt den tidigare Kalmar FF-anfallaren Dino Islamovic.

    Hammarby: Hahn; Skoglund, Eriksson, Winther, Pinas; Karlsson, Besara, Adjei; Johansson Schellhas, Erabi, Tounekti.

    Rosenborg: Tangvik; Witry, M. Ceide, Nemcik, Pereira, Väänänen, Selnaes, Nordli, Sunde, Islamovic, E. Ceide.

