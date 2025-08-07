Så ställer Hammarby upp mot Rosenborg

Under torsdagen gästar Hammarby norska Rosenborg.

Detta i den tredje kvalomgången av Europa Conference League.

Matchen har avspark klockan 18.00.

Efter att ha slagit ut belgiska Royal Charleroi ställs Hammarby mot norska Rosenborg BK i den tredje kvalrundan till Conference League.

Kvällens match spelas på Lerkendal Stadion i Trondheim innan returen spelas i Stockholm nästa vecka.

Inför kvällens match står det klart att Kim Hellberg ställer upp med samma manskap som i segermatchen mot Charleroi förra veckan.

I hemmalagets startelva finns den före detta Djurgården-spelaren Aslak Witry samt den tidigare Kalmar FF-anfallaren Dino Islamovic.

Hammarby: Hahn; Skoglund, Eriksson, Winther, Pinas; Karlsson, Besara, Adjei; Johansson Schellhas, Erabi, Tounekti.

Rosenborg: Tangvik; Witry, M. Ceide, Nemcik, Pereira, Väänänen, Selnaes, Nordli, Sunde, Islamovic, E. Ceide.