Så ställer Hammarby upp mot Rosenborg
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Under torsdagen gästar Hammarby norska Rosenborg.
Detta i den tredje kvalomgången av Europa Conference League.
Matchen har avspark klockan 18.00.
Efter att ha slagit ut belgiska Royal Charleroi ställs Hammarby mot norska Rosenborg BK i den tredje kvalrundan till Conference League.
Kvällens match spelas på Lerkendal Stadion i Trondheim innan returen spelas i Stockholm nästa vecka.
Inför kvällens match står det klart att Kim Hellberg ställer upp med samma manskap som i segermatchen mot Charleroi förra veckan.
I hemmalagets startelva finns den före detta Djurgården-spelaren Aslak Witry samt den tidigare Kalmar FF-anfallaren Dino Islamovic.
Hammarby: Hahn; Skoglund, Eriksson, Winther, Pinas; Karlsson, Besara, Adjei; Johansson Schellhas, Erabi, Tounekti.
Rosenborg: Tangvik; Witry, M. Ceide, Nemcik, Pereira, Väänänen, Selnaes, Nordli, Sunde, Islamovic, E. Ceide.
Den här artikeln handlar om: