JUST NU: Så startar BK Häcken mot Cluj
Häcken pulveriserade Cluj i det första playoff-mötet.
Nu ställs de mot varandra i returen.
BK Häcken vann det första Conference League playoff-mötet mot Cluj med 7–2 hemma på Bravida arena.
Nu ställs de mot varandra igen i Rumänien.
Häcken-tränaren Jens Gustafsson väljer att starta med bland annat John Paul Dembe på anfallet i stället för Isak Brusberg som inleder på kanten. Där till finns även Amor Layouni med i startelvan som i den senaste matchen slog till med fem assist.
Matchen startar 19.30
Startelvor:
Cluj: Hindrich, Abeid, Krseic, Bolgado, Camora – Paun, Djokovic, Emerllahu – Cordea, Badamosi, Biliboc
BK Häcken: Berisha, Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundkvist – Rygaard, Andersen – Brusberg, Gustafson, Layouni –Dembe
