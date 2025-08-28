JUST NU: Så startar BK Häcken mot Cluj

Häcken pulveriserade Cluj i det första playoff-mötet.

Nu ställs de mot varandra i returen.

BK Häcken vann det första Conference League playoff-mötet mot Cluj med 7–2 hemma på Bravida arena.

Nu ställs de mot varandra igen i Rumänien.

Häcken-tränaren Jens Gustafsson väljer att starta med bland annat John Paul Dembe på anfallet i stället för Isak Brusberg som inleder på kanten. Där till finns även Amor Layouni med i startelvan som i den senaste matchen slog till med fem assist.

Matchen startar 19.30

Startelvor:

Cluj: Hindrich, Abeid, Krseic, Bolgado, Camora – Paun, Djokovic, Emerllahu – Cordea, Badamosi, Biliboc

BK Häcken: Berisha, Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundkvist – Rygaard, Andersen – Brusberg, Gustafson, Layouni –Dembe