JUST NU: Startelvorna i Conference League-finalen
En vinnare ska koras i Conference League.
Crystal Palace och Rayo Vallecano gör upp om titeln.
Nu har startelvorna presenterats.
Under onsdagskvällen ställs Crystal Palace och Rayo Vallecano mot varandra i finalen av Conference League. Crystal Palace slog ut Shaktar Donetsk medan Rayo Vallecano skickade ut Strasbourg i semifinalen.
Finalen spelas i den tyska staden Leipzig, på RB Leipzigs hemmaarena Red Bull Arena. Avspark är satt till klockan 21:00.
Nu har Crystal Palace-tränaren Oliver Glasner och Rayo Vallecanos dito Inigo Perez presenterat sina elvor till finalen.
Startelvor:
Crystal Palace: Henderson – Riad, Lacroix, Canvot – Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell – Sarr, Mateta, Pino
Rayo Vallecano: Batalla – Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria – Valentin, Lopez – De Frutos, Palazon, Garcia – Alemao
