JUST NU: Startelvorna i Conference League-finalen

En vinnare ska koras i Conference League.

Crystal Palace och Rayo Vallecano gör upp om titeln.

Nu har startelvorna presenterats.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagskvällen ställs Crystal Palace och Rayo Vallecano mot varandra i finalen av Conference League. Crystal Palace slog ut Shaktar Donetsk medan Rayo Vallecano skickade ut Strasbourg i semifinalen.

Finalen spelas i den tyska staden Leipzig, på RB Leipzigs hemmaarena Red Bull Arena. Avspark är satt till klockan 21:00.

Nu har Crystal Palace-tränaren Oliver Glasner och Rayo Vallecanos dito Inigo Perez presenterat sina elvor till finalen.

Startelvor:

Crystal Palace: Henderson – Riad, Lacroix, Canvot – Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell – Sarr, Mateta, Pino

Rayo Vallecano: Batalla – Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria – Valentin, Lopez – De Frutos, Palazon, Garcia – Alemao