Tränaren uppges aktuell för Malmö FF

Malmö FF har sparkat huvudtränaren Miguel Angel Ramirez.

Nu sägs Eirik Horneland vara en av kandidaterna att ta över MFF, enligt uppgifter.

Efter fyra raka förluster och en svag resultatsvit som tränare sparkade Malmö FF Miguel Angel Ramirez tidigare i veckan.

Den tidigare MFF-stjärnan Guillermo Molins är tillfällig tränare samtidigt som klubben ska inleda jakten på en ny huvudtränare.

Nu rapporterar Expressen att den norske tränaren Eirik Horneland är aktuell för Malmö FF. 51-åringen har diskuterats internt av den sportsliga ledningen.

Horneland står utan jobb och har tidigare varit verksam i norska Brann och tog laget till en norsk cuptitel. Hans senaste uppdrag var som huvudtränare i franska Saint Etienne.