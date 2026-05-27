Viktor Gyökeres nominerad till nytt pris – efter succén

Viktor Gyökeres svarade för 14 mål i Premier League.

Nu är svensken nominerad till utmärkelsen ”Årets värvning” i Premier League.

Viktor Gyökeres fick en smakstart på sin första säsong i Arsenal. Den svenske forwarden svarade för 14 mål när ”Gunners” tog hem sin första ligatitel på 22 år.

Med sina 14 fullträffar blev Gyökeres klubbens främste målskytt och han har nu nominerats till ett nytt pris i Premier League. Utmärkelsen är ”Årets värvning” och ska ges till det nyförvärv som gjort störst avtryck under sin första säsong.

Gyökeres är nominerad tillsammans med Dominic Calvert-Lewin (Leeds), Rayan Cherki (Manchester City), Joao Pedro (Chelsea), Senne Lammens (Manchester United), Antoine Semenyo (Manchester City), Adrien Truffert (Bournemouth), Granit Xhaka (Sunderland).

Vinnaren utses nästa vecka.