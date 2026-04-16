Nanasi nätade när Strasbourg vände och vann

Sebastian Nanasi låg bakom Strasbourgs vändning i kvartsfinalen i Conference League.

Han hittade nätet och gav sitt lag ledningen.

Matchen slutade 4-0 vilket innebar att slutresultatet skrevs till 4-2.

Strasbourg föll i det första mötet mot Mainz och kom till kvällens returmöte med 2-0 i baken.



Strasbourg fick en drömstart i Conference League-kvarten mot Mainz.

Sebastian Nanasi gav hemmalaget ledningen i den 26:e minuten. Han dök upp i straffområdet och avslutade i mål.

Strasbourg fortsatte trycka på och kort därefter kom 2–0 genom Abdoul Ouattara i den 35:e minuten.



I den 64:e minuten fick Strasbourg men Daniel Batz räddade Emmanuel Emeghas avslut från elva meter. Kort senare ökade däremot Strasbourg till 3–0 genom Julio Enciso, innan Emegha tog revansch och skrev slutresultatet till 4–0.



Strasbourg vann därmed med 4-0 och dubbelmötet slutade 4-2 totalt.



I semifinal väntar Vallecano.

Startelvor:

Strasbourg: Penders – Ouattara, Omobamidele, Doukouré, Chilwell – Barco, El Mourabet – Moreira, Nanasi, Godo – Enciso

Mainz: Batz – Kohr, Posch, da Costa – Mwene, Kawasaki, Sano, Nebel, Widmer – Weiper, Tietz