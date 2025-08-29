Klart: Motstånden som väntar Häcken i Conference League

BK Häcken är våra svenska representanter i Europa Conference League den här säsongen.

Idag har det lottats vilka Hisingeklubben ställs mot i ligafasen.

Bland annat väntar möten med Rayo Vallecano och Slovan Bratislava.

BK Häcken hade mer eller mindre avgjort dubbelmötet i Conference League-playoffet med rumänska Cluj redan i det första mötet då man med hela 7–2.

Gårdagens 1–0-förlust i Rumänien var således av akademisk betydelse och således efter en klar seger i dubbelmötet så tar Hisingeklubben plats i ligafasen i Conference League.

Den har idag lottats och följande motstånd väntar för BK Häcken:

Rayo Vallecano (hemma)

Slovan Bratislava (borta)

Strasbourg (hemma)

Zrijinski (borta)

AEK Larnaca (hemma)

Shelbourne (borta)