Klart: Motstånden som väntar Häcken i Conference League
BK Häcken är våra svenska representanter i Europa Conference League den här säsongen.
Idag har det lottats vilka Hisingeklubben ställs mot i ligafasen.
Bland annat väntar möten med Rayo Vallecano och Slovan Bratislava.
BK Häcken hade mer eller mindre avgjort dubbelmötet i Conference League-playoffet med rumänska Cluj redan i det första mötet då man med hela 7–2.
Gårdagens 1–0-förlust i Rumänien var således av akademisk betydelse och således efter en klar seger i dubbelmötet så tar Hisingeklubben plats i ligafasen i Conference League.
Den har idag lottats och följande motstånd väntar för BK Häcken:
Rayo Vallecano (hemma)
Slovan Bratislava (borta)
Strasbourg (hemma)
Zrijinski (borta)
AEK Larnaca (hemma)
Shelbourne (borta)
