Layouni osäker inför mötet med Rayo Vallecano

Under torsdagen ställs BK Häcken mot spanska Rayo Vallecano i Conference League.

Då lutar det mesta åt att stjärnan Amor Layouni inte kommer till spel från start.

– Vi hoppas att han kan vara färdig för delar av den här matchen, säger tränare Jens Gustafsson till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Efter 0-0 mot Shelbourne i premiären av Conference Leagues ligafas väntar en ny omgång Europa-fotboll för Häcken under torsdagen.

Detta då man tar emot spanska Rayo Vallecano på Gamla Ullevi. Då är det långt ifrån säkert att Amor Layouni, 33, kommer till spel från start.

– Efter Norrköping-matchen (den 27:e september), där han var helt enorm, fick han en liten känning som visade sig hålla honom borta ett tag. Vi trodde att han skulle vara längre fram mot Sirius, men det visade sig att han inte var riktigt färdig till den matchen, säger Häcken-tränaren Jens Gustafsson till Fotbollskanalen.

Gustafsson hoppas dock kunna använda sin ytter i någon form mot La Liga-laget.

– Vi hoppas att han kan vara färdig för delar av den här matchen. Men faktum är att vi behöver se hur han reagerar efter träningen i dag för att vara helt säkra.

En positiv sak för Hisngen-klubben var att vinterförvärvet Brice Wembangomo gjorde comeback i helgens match mot Sirius, då han byttes in med en halvtimme kvar att spela.

– Det är väldig viktigt för oss. Det är också viktigt att förstå att han har varit borta i lång, lång tid. När vi får se det bästa av Brice är vi säkert inne en bit in i nästa år, men vi behöver hjälpa honom att hjälpa oss i form, avslutar Gustafsson.

Matchen mellan BK Häcken och Rayo Vallecano sparkas igång klockan 18.45 under morgondagen.