Lundqvist: ”Vi har många delar som kan såra dem”

GÖTEBORG. BK Häcken föll med 1–2 mot Strasbourg i Conference League.

Efter matchen uttryckte Adam Lundqvist både stolthet över insatsen men också besvikelse över hur baklängesmålen kom till.

– Vi släpper in för enkla mål, säger han efter matchen.





BK Häcken åkte på en tung förlust hemma mot Strasbourg i Conference League. Matchen slutade 1–2 – trots en insats som innehöll mycket positivt.

– Det är såklart tungt och det är blandade känslor, säger Adam Lundqvist efter matchen och fortsätter:

– Jag är stolt över stora delar av matchen men samtidigt är det tråkigt med målen vi släpper in.

Häcken skapade flera farligheter och lyckades ofta spela sig runt Strasbourg. Efter gästernas 2-0 mål stod Häcken för en blixtreplik som tände hopp i matchen igen men närmare än så kom man inte.

– Vi tar oss fram på planen och spelar egentligen precis som vi vill. Vi har en bra idé, bryter ner deras spel, hittar djupledsspelet och har många delar som kan såra dem. Men kvaliteten i skotten och avsluten är inte tillräckligt bra.

Samtidigt var frustrationen stor över de insläppta målen som Lundkvist menar var alldeles för billiga att släppa in.

– Vi har kontroll på dem. Jag tycker vi gör det bra defensivt och det är det som är så störande – att vi släpper in så enkla mål, fortsätter han.

– Jag som är försvarsspelare tycker att vi borde kunna hantera de bollarna på ett mycket bättre sätt.

Hur ser ni på resterande matcher?

– Det här har varit ett mål väldigt länge. Vi jobbar stenhårt och tar inget för givet. Alla i klubben tror på det.

– Vi är väldigt inspirerade och hoppfulla inför matcherna vi har framför oss. Vi ska kunna ta poäng där, avslutar han.