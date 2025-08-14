Mardröm för AIK – Györi kvitterar dubbelmötet

AIK hade med sig en uddamålsledning till bortamatchen mot Györi i Ungern.

Den skulle man dock bara ha i en dryg halvtimme.

Därefter kvitterade hemmalaget dubbelmötet efter en period med stort övertag.

På en minst sagt tvivelaktig gräsmatta på ETO Park i Ungern inleddes matchen mellan Györi och AIK i ett tämligen avvaktande tempo.

Detta fram till den fjärde minuten, då Bumba i hemmalaget, träffade stolpen och ut från nära håll. Detta efter att Nordfeldt varit på bollen.

Två minuter senare var hemmalaget nära att ta ledningen ännu en gång, då Benbouali så när fick en tå på bollen och kunde styra in den från nära håll.

Efter ett tämligen stort tryck från hemmalaget blev AIK:s Dino Besirovic nedgjord med drygt 20 minuter spelade. Detta ledde till ett kortare avbrott där AIK-spelaren tvingades till vård.

En halvtimme in i matchen såg Ahmed Nadhir Benbouali ut att ta ledningen när han bara skulle få sitt avslut från nära håll på mål. Istället blev felträffen enorm och bollen gick utanför mål.

I minut 33 skulle Györi ta ledningen i matchen, och kvittera dubbelmötet, detta då han mötte ett inlägg med bredsidan och placerade in bollen förbi Nordfeldt.

Matchen pågår, följ den här!