Nanasi i gott slag – efter skadeproblemen: ”En toppspelare”

GÖTEBORG. Sebastian Nanasi har tampats med skador under säsongsinledningen i Frankrike.

23-åringen är dock tillbaka sedan ett par matcher och kommer i fin form inför mötet med Häcken efter mål i två raka.

– Det är en toppspelare som försöker bygga upp sin fysik, säger Strasbourgs tränare Liam Rosenior inför mötet med Häcken.

Foto: Bildbyrån

Sebastian Nanasi är tillbaka på svensk mark för att spela fotboll. Denna torsdagskväll ställs hans RC Strasbourg mot BK Häcken i Europa Conference League.

Svensken som haft en tuff säsongsinledning på grund av skador är dock i gott slag inför kvällens drabbning, detta efter att ha varit målskytt i Strasbourgs två senaste ligamatcher.

– Jag känner att jag har kommit igång bra de här senaste veckorna efter att jag kommit tillbaka från skadan, säger han inför matchen och fortsätter:

– Jag känner mig bra fysiskt nu även om det fortfarande finns rum för förbättring. Jag har jobbat hårt sedan jag kom tillbaka.

Även om Nanasi tycker att det finns utrymme för förbättring så hyllas han inför kvällens drabbning av Strasbourgs tränare, Liam Rosenior.

– Det är en toppspelare som försöker bygga upp sin fysik. Det går väldigt bra för Sebastian. Jag är jätteglad för honom.

23-åringen som lämnade Malmö FF för stora pengar är nu alltså tillbaka i Sverige för att spela fotboll igen och är det någon i Strasbourg som har koll på vad som väntar ikväll så är det Kristanstadssonen.

– Jag känner ju till Häcken från innan och jag vet att de är bra om de får ha bollen och skapar chanser. Vi måste se till att stoppa dem från det.

Mötet mellan BK Häcken och Strasbourg spelas på Gamla Ullevi och avsparkstid ikväll är 21:00.