Nanasi målskytt när Strasbourg blev klara för åttondelsfinal

Sebastian Nanasi fick en drömstart i kvällens match i Europa Conference League.

Svensken gjorde mål tidigt när Strasbourg tog emot Breidablik.

Strasbourg vann med 3-1 och är klara för åttondelsfinal.

Foto: Bildbyrån



Sebastian Nanasi var med från när Strasbourg ställdes mot isländska Breidablik i Europa Conference League. Redan i matchens inledning presenterade sig svensken i målprotokollet.

Efter elva minuter tog Nanasi emot en passning från Ben Chilwell till vänster i straffområdet. Med ett välplacerat avslut skickade han bollen upp i det bortre hörnet och gav hemmalaget ledningen med 1–0.



Gästerna kvitterade sedan och matchen såg länge ut att sluta oavgjort. Men under matchens slutskede gjorde Strasbourg både 2-1 och 3-1 och säkrade därmed segern.

Efter dagens vinst slutade de etta i ligafasen, och är där med klara för åttondelsfinal.