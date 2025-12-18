Nanasi målskytt när Strasbourg blev klara för åttondelsfinal
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Sebastian Nanasi fick en drömstart i kvällens match i Europa Conference League.
Svensken gjorde mål tidigt när Strasbourg tog emot Breidablik.
Strasbourg vann med 3-1 och är klara för åttondelsfinal.
Sebastian Nanasi var med från när Strasbourg ställdes mot isländska Breidablik i Europa Conference League. Redan i matchens inledning presenterade sig svensken i målprotokollet.
Efter elva minuter tog Nanasi emot en passning från Ben Chilwell till vänster i straffområdet. Med ett välplacerat avslut skickade han bollen upp i det bortre hörnet och gav hemmalaget ledningen med 1–0.
Gästerna kvitterade sedan och matchen såg länge ut att sluta oavgjort. Men under matchens slutskede gjorde Strasbourg både 2-1 och 3-1 och säkrade därmed segern.
Efter dagens vinst slutade de etta i ligafasen, och är där med klara för åttondelsfinal.
Den här artikeln handlar om: