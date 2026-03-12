Nanasi med assist i Strasbourg-seger

Strasbourg vann det första mötet mot Rijeka i Conference League.

Nanasi stod för en assist när fransmannen vann med 2–1.

Foto: Bildbyrån

Sebastian Nanasi fick chansen från start när hans Strasbourg gästade kroatiska Rijeka i åttondelsfinalen av Conference League. Svensken svarade för förtroendet genom att spela fram till bortalagets ledningsmål.

Målet tillkom redan efter två minuter och styrdes in av den argentinska anfallaren Joaquín Panichelli.

Nanasi byttes ut i den 65:e matchminuten och från bänken fick han se sitt lag vinna med 2–1. Strasbourg har därmed en fördel inför returen på hemmaplan om en vecka.

Sebastian Nanasi har startat fem matcher i årets Conference League. I det inhemska ligaspelet har det blivit fyra starter på totoalt elva framträdanden.