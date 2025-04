Positiva Dif-besked – Fallenius till spel mot Rapid Wien

Oskar Fallenius råkade ut för en smäll mot Hammarby.

Trots det ser han nu ut att komma till spel mot Rapid Wien under torsdagen.

– Det ser ljust ut för Oskar, säger Jani Honkavaara till Fotbollskanalen.

Under gårdagen kunde FotbollDirekt rapportera om att Oskar Fallenius chanser till spel i returen mot Rapid Wien var stora.



Det är även någonting som Djurgårdens tränare, Jani Honkavaara, bekräftar.



– Han var lite öm. Någon landade på hans fot. Men han är med och vi får se hur hans status är på träningen i kväll (under onsdagen), säger Dif-tränaren till Fotbollskanalen och svarar på frågan om Fallenius kan komma till start imorgon:



– Ja, jag hoppas det. Just nu ser det ljust ut. Men vi får se efter träningen.



Ytterligare positiva besked för Djurgården är att både Tokmac Nguen och Daniel Stensson är tillbaka från avstängning samt att Hampus Finndell ser ut att ha tillfrisknat från sin sjukdom.



Läget i Djurgården ser alltså klart bättre ut än det gjorde för en vecka sedan – och inga andra frågetecken har uppstått.



– Förhoppningsvis inte, säger Honkavaara och ler.



Skadade spelare i Djurgården: Malkolm Nilsson Säfqvist, Piotr Johansson, Rasmus Schüller, Mikael Marques, Patric Åslund.



Oregistrerade spelare: Filip Manojlovic, Albin Ekdal, Zakaria Sawo, Theo Bergvall, Matias Siltanen.



Djurgården ligger under med 1-0 inför morgondagens retur, som har avspark klockan 21.00.