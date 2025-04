Dubbla skador för Djurgården – rött kort till Wien-spelare

Djurgården fick ett numerärt övertag redan efter fem minuters spel, då Rapid Wiens Mamadou Sangaré visades ut med rött kort.

Däremot tvingades Dif till två byten i den första halvleken.



Redan efter drygt fem minuter fick Rapid Wiens Mamadou Sangaré syna det röda kortet. Detta efter en hård tackling där han gick in med sulan och träffade Djurgårdens Nino Zugelj över underbenet.



Situationen granskades av VAR innan domaren valde att visa ut Sangaré. Zugelj tvingades samtidigt kliva av skadad och ersattes av Santeri Haarala.



Nino Zugelj fick sn fot lindat innan han, synbart tagen, hjälptes in i spelartunneln.



Kort därefter drabbades Djurgården av ännu ett avbräck när Oskar Fallenius tvingades kliva av efter 22 minuters spel. Han fick sitt vänstra underben lindat och lämnade planen med assistans. In i hans ställe kom August Priske.