Så lottades Conference League-slutspelet
Åttondelsfinalerna i Conference League har lottats.
Conference League-slutspelet har färdigställts Under fredagen lottades åttondelsfinalerna.
Svensklaget Lech Poznan, med spelarna Mikael Ishak, Alex Douglas, Patrik Wålemark och Leo Bengtsson, ställs mot Shaktar Donetsk från Ukraina.
Sebastian Nanasi och Strasbourg möter kroatiska Rijeka.
Slutspelshalva 1:
Lech Poznań mot Shakhtar Donetsk
AZ Alkmaar mot Sparta Prag
Crystal Palace mot AEK Larnaca
Fiorentina mot Raków Częstochowa
Slutspelshalva 2:
Samsunspor mot Rayo Vallecano
Celje mot AEK Aten
Sigma Olomouc mot Mainz 05
Rijeka mot Strasbourg
