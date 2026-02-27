Så lottades Conference League-slutspelet

Åttondelsfinalerna i Conference League har lottats.

Se utfallet här!

Foto: Alamy

Conference League-slutspelet har färdigställts Under fredagen lottades åttondelsfinalerna.

Svensklaget Lech Poznan, med spelarna Mikael Ishak, Alex Douglas, Patrik Wålemark och Leo Bengtsson, ställs mot Shaktar Donetsk från Ukraina.

Sebastian Nanasi och Strasbourg möter kroatiska Rijeka.

Slutspelshalva 1:

Lech Poznań mot Shakhtar Donetsk

AZ Alkmaar mot Sparta Prag

Crystal Palace mot AEK Larnaca

Fiorentina mot Raków Częstochowa

Slutspelshalva 2:

Samsunspor mot Rayo Vallecano

Celje mot AEK Aten

Sigma Olomouc mot Mainz 05

Rijeka mot Strasbourg