Så spelas sextondelsfinalerna i Conference League

Sextondelsfinalerna i Europa Conference League har lottats.
Då står det klart att Mikael Ishaks Lech Poznan ställs mot de finska mästarna Kups.
Ligafasen i Europa Conference League är över för denna gång.
Till slutspel har 24 lag tagit sig. Åtta av dessa är redan klara för åttondelsfinal medan resten ska spela sextondelsfinaler. Nu står det också klart vilka som möter varandra i de första slutspelsmatcherna.
Den polska storklubben Lech Poznan, där bland annat Mikael Ishak, Alex Douglas, Patrik Wålemark och Leo Bengtsson spelar, ställs mot de finska mästarna Kups.
I en annan sextondel ställs Joe Mendes Samsunspor mot nordmakedonska Shkendija.
Alla sextondelsfinaler i Europa Conference League:
- Kups vs Lech Poznan
- Zrinjski Mostar vs Crystal Palace
- Shkendija vs Samsunspor
- Sigma Olomouc vs Lausanne-Sport
- Noah vs AZ Alkmaar
- Jagiellonia vs Fiorentina
- Drita vs Celje
- Omonia vs Rijeka
De klubbar som redan är klara för åttondelsfinal är:
- Rayo Vallecano
- Sjachtar Donetsk
- AEK Aten
- Sparta Prag
- Mainz
- AEK Larnaca
- Strasbourg
- Rakow Częstochowa
