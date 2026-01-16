Så spelas sextondelsfinalerna i Conference League

Sextondelsfinalerna i Europa Conference League har lottats.

Då står det klart att Mikael Ishaks Lech Poznan ställs mot de finska mästarna Kups.

Se alla sextondelarna här!

Foto: Bildbyrån

Ligafasen i Europa Conference League är över för denna gång.

Till slutspel har 24 lag tagit sig. Åtta av dessa är redan klara för åttondelsfinal medan resten ska spela sextondelsfinaler. Nu står det också klart vilka som möter varandra i de första slutspelsmatcherna.

Den polska storklubben Lech Poznan, där bland annat Mikael Ishak, Alex Douglas, Patrik Wålemark och Leo Bengtsson spelar, ställs mot de finska mästarna Kups.

I en annan sextondel ställs Joe Mendes Samsunspor mot nordmakedonska Shkendija.

Alla sextondelsfinaler i Europa Conference League:

Kups vs Lech Poznan

Zrinjski Mostar vs Crystal Palace

Shkendija vs Samsunspor

Sigma Olomouc vs Lausanne-Sport

Noah vs AZ Alkmaar

Jagiellonia vs Fiorentina

Drita vs Celje

Omonia vs Rijeka

De klubbar som redan är klara för åttondelsfinal är: