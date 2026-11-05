JUST NU: Så startar Mjällby i Conference League

Mjällby tar emot Borac Banja Luka i Conference League i kväll.

Med en seger tar de regerande mästarna ett stort kliv mot slutspel.

Avspark är klockan 18.45 på Olympia. Se startelvorna nedan.

Foto: Bildbyrån

Mjällby har fått en bra start i ligafasen, med fyra poäng på två matcher. Premiären slutade 2–0 mot Inter Escaldes, och därefter blev det 1–1 borta mot georgiska Iberia Tbilisi. Inför kvällens match ligger Mjällby på tolfte plats i tabellen.

Borac Banja Luka ligger strax bakom med tre poäng. Det bosniska laget förlorade premiären med 1–2 mot Panathinaikos men slog sedan finska KuPS med 2–0. Vinner gästerna går de om Mjällby i tabellen.

Lagen på plats 1–8 går direkt till åttondelsfinal, och plats 9–24 ger ett playoff.

Eftersom Strandvallen inte uppfyller UEFA:s krav i ligafasen spelar Mjällby sina hemmamatcher på Olympia i Helsingborg.

Lagens startelvor

Mjällby AIF

Lundin – Miettinen, Norén, Iqbal, Nielsen – Leandersson, Gustavsson (K), Gustafson – Granath, Kjær, Bergström.

FK Borac Banja Luka

Jurkas – Herrera, Saničanin (K), Meijers, Cipetić – Jojić, Deket, Hiros – Savić, Juričić, Roguljić.

