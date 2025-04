Skadekrisen inför mötet med Chelsea: ”Blir en cirkus”

Djurgården tvingades till två byten i den första halvleken mot Rapid Wien.

Dessutom väntas Zugelj och Fallenius bli borta under en längre tid – och missa den kommande semifinalen.

– Det är svårt att tänka sig att vi ska möta Chelsea nu. Med 14 utespelare, säger Jani Honkavaara till Fotbollskanalen.

Djurgården gjorde det, gick vidare till semifinal i Europa Conference League efter att ha vänt 0-1-underläge till seger mot Rapid Wien i Österrike.



Nu väntar ett dubellmöte mot Chelsea i semifinalen, där man inleder på hemmaplan den första maj.



Till den matchen ser dock Blåränderna ut att gå in med en klart sargad trupp, då både Nino Zugelj och Oskar Fallenius fick utgå med befarade skador som kan hålla dem borta från spel under en längre tid.



Lägg där till att Jani Honkavaaras lag sedan tidigare har ett par spelare borta på grund av skada – och att ett antal namn inte är registerade för spel i Europa Conference League. Till matchen mot Rapid Wien kom Djurgården med en trupp bestående av 16 utespelare, mot Chelsea kan det bli färre än så.



– Det kan bli svårt. Men det blir en fantastisk erfarenhet för oss. En fantastisk utmaning. Vi måste försöka få till ett resultat och på hemmaplan är vi alltid bra. Vi ska gå in i det utan rädsla, säger Jani Honkavaara till Fotbollskanalen.



Vidare har den finländska huvudtränaren svårt att landa i det som komma skall.



– Det är svårt att tänka sig att vi ska möta Chelsea nu. Med 14 utespelare. Vi får se hur det går, säger han.



Detsamma gäller högerbacken Adam Ståhl.



– Det blir en cirkus. Jag vet inte. Vi har tagit oss hit och det var väl inte ett optimalt läge till de här matcherna heller om man tänker så. Men vi får ta det som det kommer, avslutar han.



Den första semifinalen mot Chelsea spelas på 3Arena den första maj, med avspark 21.00.

