Svenskdubbel i Poznans seger – Ishak och Bengtsson målskyttar

Mikael Ishak är fortsatt glödhet i Lech Poznan – och nu fick han sällskap av Leo Bengtsson i målprotokollet.

Poznań vann med 4-1 mot Rapid Wien.

Foto: Bildbyrån

Den 32-årige lagkaptenen satte 2–0 mot Rapid Wien i Europa Conference League, även om han missade en straff i första halvlek. Lech gick ändå till paus med en komfortabel 3–0-ledning.

I den andra halvleken fick svenskkollegan Leo Bengtsson hoppa in – och passade på att fastställa segersiffrorna till 4–1 med sitt första mål i turneringen.

Ishak står nu på 13 mål på 15 tävlingsmatcher den här säsongen och fortsätter vara en av de mest formstarka svenskarna ute i Europa.

Alex Douglas fanns också med i startelvan, medan Patrik Wålemark saknades på grund av skada.