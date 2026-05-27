Finaldags i Conference League.

I kväll ska Crystal Palace eller Rayo Vallecano lyfta titeln.

Här är allt du behöver veta inför finalen.

Foto: Alamy.

Under onsdagskvällen kommer antingen det engelska Premier League-laget Crystal Palace eller den spanska sensationen Rayo Vallecano bli historiskt. Ett av lagen kommer att bli Europa Conference League-mästare för första gången i klubbens historia när de två drabbar samman i ECL-finalen i kväll klockan 21:00.

Crystal Palace – Rayo Vallecano: När och var?

Arena: Red Bull Arena, Leipzig

Red Bull Arena, Leipzig Datum: 27 maj

27 maj Avsparkstid: 21:00 (svensk tid)

21:00 (svensk tid) Streaming: Disney Plus

Finalen spelas i den tyska staden Leipzig, på RB Leipzigs hemmaarena Red Bull Arena. Avspark är satt till klockan 21:00 svensk tid.

Var kan jag streama Crystal Palace – Rayo Vallecano?

För den som vill se Europa Conference League-finalen mellan Crystal Palace och Rayo Vallecano är det streamingplattformen Disney Plus som gäller. Kanalen äger rättigheterna till både Europa League och Conference League i Sverige, och från och med säsongen 2027/28 kommer Disney även sända Champions League.

Om du vill streama finalen behöver du vara betalande abonnent på Disney Plus.

Sändningen startar klockan 20:50 svensk tid, tio minuter innan avspark, och finalen kommenteras av duon Jesper Hussfelt och Kevin Walker.

Crystal Palace – Rayo Vallecano: Vad kan man förvänta sig?

Crystal Palace, som slutade på 15:e plats i Premier League denna säsong, tog sig till Europa Conference League efter en historisk FA-cupfinal mot Manchester City för ett år sedan. London-laget vann finalen med 1–0 och tog därmed sin första stora titel någonsin.

Samtidigt som spelet i ligan har varit lidande under säsongen har Crystal Palace tagit sig hela vägen till final i Conference League i klubbens första europeiska säsong någonsin. På vägen dit har ”The Eagles” städat av lag som Zrinjski Mostar (3–1), AEK Larnaca (2–1), Fiorentina (4–2) och Shakhtar Donetsk (5–2).

Foto: Alamy.

Rayo Vallecano är tillbaka i Europa för första gången sedan UEFA-cupen 2000/01 efter att klubben knep den sista Europa-platsen (8) den spanska La Liga förra säsongen. I år tog succégänget vid där förra säsongen slutade och slutade även säsongen 2025/26 på en åttondeplats i den spanska högstaligan.

Rayo Vallecano tog sig förbi Samsunspor (3–2) i åttondelsfinalen, AEK Aten (4–3) och Strasbourg (2–0) på sin väg till Conference League-finalen.

Crystal Palace: Förväntad startelva & skador och avstängningar

Skador och avstängningar Crystal Palace Spelare Lämna tillbaka Cheick Doucouré knee-injury Early August 2026 Edward Nketiah strain-injury Early August 2026 Borna Sosa muscle-injury Doubtful

Crystal Palace förväntad startelva: Dean Henderson – Nathaniel Clyne, Maxence Lacroix, Jaydee Canvot – Daniel Muñoz, Adam Wharton, Daichi Kamada, Tyrick Mitchell – Yéremi Pino, Ismaïla Sarr – Jean-Philippe Mateta.

Rayo Vallecano: Förväntad startelva & skador och avstängningar

Skador och avstängningar Rayo Vallecano Spelare Lämna tillbaka Luiz Felipe hamstring-injury Out for season Ilias Akhomach thigh-injury Out for season Carlos Martin back-injury About 1-2 weeks Isi Palazon post-match-sanction After suspension

Rayo Vallecano förväntad startelva: Dani Cárdenas – Iván Balliu, Florian Lejeune, Pathé Ciss, Pep Chavarría – Óscar Valentín, Unai López – Jorge de Frutos, Isi Palazón, Álvaro Garcia – Alemão.