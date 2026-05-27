TV-guide: Så ser du Conference League-finalen i kväll
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Finaldags i Conference League.
I kväll ska Crystal Palace eller Rayo Vallecano lyfta titeln.
Här är allt du behöver veta inför finalen.
Under onsdagskvällen kommer antingen det engelska Premier League-laget Crystal Palace eller den spanska sensationen Rayo Vallecano bli historiskt. Ett av lagen kommer att bli Europa Conference League-mästare för första gången i klubbens historia när de två drabbar samman i ECL-finalen i kväll klockan 21:00.
Crystal Palace – Rayo Vallecano: När och var?
- Arena: Red Bull Arena, Leipzig
- Datum: 27 maj
- Avsparkstid: 21:00 (svensk tid)
- Streaming: Disney Plus
Finalen spelas i den tyska staden Leipzig, på RB Leipzigs hemmaarena Red Bull Arena. Avspark är satt till klockan 21:00 svensk tid.
Var kan jag streama Crystal Palace – Rayo Vallecano?
För den som vill se Europa Conference League-finalen mellan Crystal Palace och Rayo Vallecano är det streamingplattformen Disney Plus som gäller. Kanalen äger rättigheterna till både Europa League och Conference League i Sverige, och från och med säsongen 2027/28 kommer Disney även sända Champions League.
Om du vill streama finalen behöver du vara betalande abonnent på Disney Plus.
Sändningen startar klockan 20:50 svensk tid, tio minuter innan avspark, och finalen kommenteras av duon Jesper Hussfelt och Kevin Walker.
- Plattform: Disney Plus
- Sändningstid: 20:50 (svensk tid)
Crystal Palace – Rayo Vallecano: Vad kan man förvänta sig?
Crystal Palace, som slutade på 15:e plats i Premier League denna säsong, tog sig till Europa Conference League efter en historisk FA-cupfinal mot Manchester City för ett år sedan. London-laget vann finalen med 1–0 och tog därmed sin första stora titel någonsin.
Samtidigt som spelet i ligan har varit lidande under säsongen har Crystal Palace tagit sig hela vägen till final i Conference League i klubbens första europeiska säsong någonsin. På vägen dit har ”The Eagles” städat av lag som Zrinjski Mostar (3–1), AEK Larnaca (2–1), Fiorentina (4–2) och Shakhtar Donetsk (5–2).
Rayo Vallecano är tillbaka i Europa för första gången sedan UEFA-cupen 2000/01 efter att klubben knep den sista Europa-platsen (8) den spanska La Liga förra säsongen. I år tog succégänget vid där förra säsongen slutade och slutade även säsongen 2025/26 på en åttondeplats i den spanska högstaligan.
Rayo Vallecano tog sig förbi Samsunspor (3–2) i åttondelsfinalen, AEK Aten (4–3) och Strasbourg (2–0) på sin väg till Conference League-finalen.
Crystal Palace: Förväntad startelva & skador och avstängningar
Cheick Doucouré
knee-injury
Early August 2026
Edward Nketiah
strain-injury
Early August 2026
Borna Sosa
muscle-injury
Doubtful
Crystal Palace förväntad startelva: Dean Henderson – Nathaniel Clyne, Maxence Lacroix, Jaydee Canvot – Daniel Muñoz, Adam Wharton, Daichi Kamada, Tyrick Mitchell – Yéremi Pino, Ismaïla Sarr – Jean-Philippe Mateta.
Rayo Vallecano: Förväntad startelva & skador och avstängningar
Luiz Felipe
hamstring-injury
Out for season
Ilias Akhomach
thigh-injury
Out for season
Carlos Martin
back-injury
About 1-2 weeks
Isi Palazon
post-match-sanction
After suspension
Rayo Vallecano förväntad startelva: Dani Cárdenas – Iván Balliu, Florian Lejeune, Pathé Ciss, Pep Chavarría – Óscar Valentín, Unai López – Jorge de Frutos, Isi Palazón, Álvaro Garcia – Alemão.
Den här artikeln handlar om: