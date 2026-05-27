Beskedet: Häcken-försvararen har dragit korsbandet

Det blir ingen mer fotboll för Lisa Löwing denna säsong.

I dag meddelar BK Häcken att försvararen har dragit sitt ena korsband.

– Det är såklart fruktansvärt tråkigt, säger Löwing i ett uttalande.

Det var i matchen mellan BK Häcken och IFK Norrköping som olyckan var framme för Lisa Löwing, 21.

Matchen var en dryg halvlek gammal när försvararen tvingades bryta matchen med en skada.

I dag, onsdag, meddelar Hisingeklubben att 21-åringen har dragit korsbandet och att hon därför missar resten av säsongen.

– Jag har inte känt den känslan förut och försökte ställa mig in på värsta scenariot. Men att sedan få det konstaterat blir ändå en chock. Det är såklart fruktansvärt tråkigt men nu är jag inställd på att jobba härifrån och ta en dag i taget, säger Löwing i ett uttalande på klubbens hemsida.

Klubbens läkare, Sadesh Balasingam, meddelar att ett ingrepp nu väntar för Löwing.

– Hon kommer att opereras inom kort och sedan är det en rehabiliteringsperiod på upp emot ett år, förklarar han.

Sedan Lisa Löwing anslöt till Häcken har hon spelat 38 matcher under sex säsonger.