Officiellt: Förre Häcken-stjärnan lämnar Ålborg
Adam Andersson lämnar Ålborg.
29-åringens kontrakt löper ut i sommar.
Adam Andersson anslöt till den danska andraligaklubben Ålborg i somras i fjol. Den tidigare Häcken-stjärnan skrev ett kontrakt som sträcker sig säsongen ut.
Nu meddelar Ålborg att Andersson kommer att lämna i sommar då hans avtal löper ut.
Han har hittills gjort 16 matcher i den danska klubben.
29-åringen har tidigare spelat i Lyngby, Randers och Rosenborg.
