Officiellt: Förre Häcken-stjärnan lämnar Ålborg

Adam Andersson lämnar Ålborg.

29-åringens kontrakt löper ut i sommar.

Adam Andersson anslöt till den danska andraligaklubben Ålborg i somras i fjol. Den tidigare Häcken-stjärnan skrev ett kontrakt som sträcker sig säsongen ut.

Nu meddelar Ålborg att Andersson kommer att lämna i sommar då hans avtal löper ut.

Han har hittills gjort 16 matcher i den danska klubben.

29-åringen har tidigare spelat i Lyngby, Randers och Rosenborg.