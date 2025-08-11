Uefas besked: AIK får avslag – nekas ståplats

AIK ville tillåta ståplats i Europa-returen mot Györi.

Nu står det klart att ”Gnaget” får avslag av Uefa.

Video Björnberg hjälte för AIK i debuten

På torsdag reser AIK, tillsammans med en mängd svartgula supportrar, till Ungern för returmötet med Györi ETO i kvalet till Europa Conference League.

För att ackommodera de tillresta supportrarna har ”Gnaget” ansökt om dispans till Uefa om att få anordna ståplatsläktare på Györis hemmaarena. Nu står det klart att förslaget nekas.

Uefa har meddelat att en dispans om ståplatsläktare inte kan ges i detta skede av turneringen. Ungern är inte heller en del av Uefa Standing Facilities Observer Programme, ett initiativ för att tillåta ståplatsläktare i Uefa-tävlingar, och det är därför inte möjligt att göra undantag från regelverket, enligt Uefa.

AIK:s returmatch mot Györi spelas på torsdag klockan 19:00. ”Gnaget” vann det första mötet med 2–1.