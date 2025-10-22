Imorgon tar BK Häcken mot La Liga-laget Rayo Vallecano på Gamla Ullevi.

Då hoppas Adam Lundkvist på att vädret bjuder på lite regn.

– Jag hoppas det regnar sidled, blåser kuling och är svinkallt, säger han till GP.

Foto: Bildbyrån

Efter 0-0 mot Shelbourne i premiären av Conference Leagues ligafas väntar en ny omgång Europa-fotboll för Häcken under torsdagen.

Detta då Hisingen-laget välkomnar spanska Rayo Vallecano till Göteborg – och Gamla Ullevi där de kommer att spela sina hemmamatcher i Europa.

Vad gäller Häckens lottning i stort var den sportsligt tämligen gynnsam. Däremot hade högerbacken Adam Lundkvist gärna rest till andra länder än de inplanerade.

– Tänk dig själv. Att få åka till arbetarkvarteren i Madrid, att få se Strasbourg eller åka till Cypern under vintern, det hade varit gött. Nu fick vi Irland, Bosnien och Slovakien istället och det är sexigt på ett annat sätt. Det ska dock bli väldigt roligt att mäta sig med ett lag från Spanien nu och se vilken nivå det är, säger han till GP och fortsätter:

– Vi får se hur de klarar en oktoberkväll i Göteborg.

Att döma av Lundkvist uttalande hade han alltså inte hatat om vädret bjöd på en del regn.

– Jag hoppas det regnar sidled, blåser kuling och är svinkallt. Det hade bara gynnat oss, avslutar han.

Matchen mellan BK Häcken och Rayo Vallecano sparkas igång klockan 18.45 under morgondagen.







