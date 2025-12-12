Vikarierade som anfallare: ”Inte riktigt min vardagsmat”

GÖTEBORG. BK Häcken var i behov av två mål mot AEK Larnaca.

Då byttes Johan Hammar in som anfallare – och tryckte dit ett mål med sin västerfot.

– Jag själv vet hur jobbigt det är när det kommer in stora spelare som stökar, säger han efter matchen.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken var piskade att vinna hemma mot AEK Larnaca i Europa Conference League för att ha chans på en slutspelsplats.

Det misslyckades man med trots att Johan Hammar kvitterade på stopptid, efter att mittbacken bytts in som anfallare. Även om 31-åringen har spelat anfallare som liten var det minst sagt speciellt att få agera spjutspets i Conference League.

– Det är ju speciellt såklart, det är inte riktigt min vardagsmat. Men man försöker att göra det så jobbigt som möjligt för mittbackarna. Jag själv vet hur jobbigt det är när det kommer in stora spelare som stökar. Det var bara att försöka knoppa dit en balja, säger han och syftar på sitt mål på tilläggstid.

Får vi se dig där mer nästa år?

– Förhoppningsvis spelar jag där bak nästa år, så det hoppas jag inte. Behövs det så gör jag det som krävs.

”Denna gång gör det lite mer ont”

Vad säger du om målet?

– Det är väl ett fint mål. Ett bra vänsterskott i hörnet så det är inte så mycket och säga om det. Jag hade gärna sett att det andra gick in också, säger han och åsyftar chippen i ribban från långt håll.

I och med krysset, som var Häckens tredje på fem försök, är man ute ur Conference League för denna gång. Kring det menar mittbacken att det är…

– Tråkigt. Under Europa League-äventyret 2023 var vi en bit ifrån men nu känner vi att vi har haft bra möjligheter här. Denna gång tycker jag att det gör lite mer ont, då vi har varit bra i många matcher.

Det känns som att chansen har funnits utan att ni har tagit den?

– Verkligen. Mot Vallecano släppte vi in ett sent mål, mot Shelbourne tycker jag att vi ska vinna och Mostar senast ska vi absolut vinna. Idag tycker jag också att vi har chans att ta ledningen i första halvlek, så det är lite mer bittert den här gången.