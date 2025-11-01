AIK förlorade – efter Sembrants jättemiss

AIK förlorade hemma mot Vittsjö.

Det efter Linda Sembrants bjudning.

Foto: Bildbyrån

Adelisa Grabus sparkade igång matchen och hemmalaget tryckte på direkt och fick flera chanser innan det stod en minut på klockan. Nova Selin stod för flera fina aktioner och bra anfall, men hon fick inte alltid med sig hjälp av medspelarna. Senare i halvleken bjöd spelet på en del bra chanser åt båda håll men ingen var tillräckligt vass för att sätta den i mål.

Efter många chanser tar AIK ledningen efter 40 minuters spel. En snygg framspelning av Adelisa Grabus som gav Haruna Tabata läge att sätta dit ett snyggt 1–0 mål och AIK gick ut i halvtid som ledare.

I den 50:e minuten kunde Vittsjö kvittera genom Anna Haddock som fick in en riktig kanon i mål. Vittsjö tryckte på i andra halvlek. Åtta minuter senare kunde Vittsjö ta ledningen efter att Linda Sembrant gjort en jättemiss. Hon gav bort bollen till Vittsjös Sofie Rewucha som kunde sätta sitt ledningen.

Nova Selin tvingades till byte efter en skada och ersattes av Villemo Dahlqvist. Då fick AIK ett annat tempo och ny energi som gjorde att man kunde trycka på för en kvittering. Men Vittsjö-försvaret var bra på att rensa undan bollarna samtidigt som målvakten gjorde ett jättejobb.

Matchen slutade 2–1 för gästerna Vittsjö.