AIK har tagit ledningen och ser starka ut

AIK kan gå mot en skäll hemma på Skytteholm.

Hemmalaget leder mot BK Häcken.

Foto: Bildbyrån

Villemo Dahlqvist kunde ge AIK ledningen efter 11 minuters spel. En ledning som klassas som en skäll eftersom Häcken ligger trea i tabellen, bara två poäng upp till serieledarna Hammarby.

Dahlqvist kan snyggt sätta dit 1–0 från ett bra avstånd och Jennifer Falk i målet var chanslös. AIK har dominerat första delen av första halvlek och jobbar på bra i försvarsspelet. AIK har slagit Kristanstad hemma, Hammarby hemma och Rosengård på bortaplan så man är starka mot just topplag.