AIK har tagit ledningen och ser starka ut
AIK kan gå mot en skäll hemma på Skytteholm.
Hemmalaget leder mot BK Häcken.
Villemo Dahlqvist kunde ge AIK ledningen efter 11 minuters spel. En ledning som klassas som en skäll eftersom Häcken ligger trea i tabellen, bara två poäng upp till serieledarna Hammarby.
Dahlqvist kan snyggt sätta dit 1–0 från ett bra avstånd och Jennifer Falk i målet var chanslös. AIK har dominerat första delen av första halvlek och jobbar på bra i försvarsspelet. AIK har slagit Kristanstad hemma, Hammarby hemma och Rosengård på bortaplan så man är starka mot just topplag.
