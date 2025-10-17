TV: AIK körde över LFC – tunga säsongen fortsätter

AIK tog en stabil seger när man i kväll vann med 4-1 mot Linköping.

Ett Linköping vars tunga säsong fortsätter.

Laget är nu på gränsen till negativ kvalplats i Damallsvenskan.

Foto: Bildbyrån

FC Linköping hade behövt tre poäng mot AIK för att närma sig Rosengård, men gästerna från Stockholm var för starka.



Matchen var jämn till halvtid där resultatet var 1-1, men i den andra halvleken tog AIK över.

Matchhjälten Matilda Plan satte tonen med ett mål på hörna i den 51:a minuten. Kort därefter kunde Adelisa Grabus utöka till 1–3, och Plan fastställde slutresultatet 1–4 med ett mål på en frispark i slutet av matchen.

Förlusten blev Linköpings 16:e för säsongen, vilket gör att laget fortfarande ligger tre poäng bakom Rosengård på negativ kvalplats.

Med tre omgångar kvar får LFC nu hoppas på hjälp från andra lag för att undvika nedflyttning.