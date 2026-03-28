TV: Selin hjälte när AIK vann hemma i premiären

Premiärmatchen i damallsvenskan har spelats.

Där tog AIK säsongens första seger när de besegrade IFK Norrköping med 1-0.



Den damallsvenska säsongen sparkade igång på Skytteholm när AIK tog emot IFK Norrköping. Hemmalaget, som slutade åtta i fjol, ställdes mot ett Norrköping som kom femma.

Matchen hann knappt börja innan AIK tog kommandot. Redan efter två minuter kom säsongens första mål. Det var 17-åriga Nova Selin gav hemmalaget ledningen. Hon nickade in ett inspel från Linda Sembrant och gav AIK en perfekt start.

– Jag vet inte om det är en miss från målvakten när hon försöker gå ut och ta inlägget, men jag är snabbare och kan nicka in den i öppet mål, sa målskytten till Viaplay i halvtid.



I 60:e minuten lyckades gästerna få in ett mål men det dömde domaren Tess Olofsson bort efter att Linda Sembrant blivit knuffad in i sin egen målvakt Emilia Dannbäck av en motståndare.



AIK höll igen och det tidiga målet blev matchvinnande. Hemmalaget tog därmed säsongens första seger.

Startelvor:



AIK: Dannbäck – Oskarsson, Sembrant, Reidy, Lindstedt – Björk, Famili, Selin – Garcia, Grabus, Tabata



IFK Norrköping: Hjern – De La Harpe, Handfast, Karlernäs, Jones – Engström, Sibley, Persson – Klingspor, Kristell, Harrysson