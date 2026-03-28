AIK självsäkra inför säsongen: ”Har pratat om medaljer”

AIK gjorde 35 mål i damallsvenskan förra säsongen.

Den siffran vill lagets tränare Lukas Syberyjski förbättra i år

– Det kommer inte vara sista gången du hör mig prata om att göra mål, säger han till FotbollDirekt.

AIK har rustat ordentligt inför damallsvenskan 2026. Ellie Junetoft, Emilie Libakken Østerås, Lotta Kalske och Lisa Björk har alla anslutit till laget. Klubbens har även skrivit ett A-lagskontrakt med målvakten Ella Agnekil.

– Jag är väldigt glad över de spelarna som har kommit in. De bidrar med spets, säger AIK:s tränare Lukas Syberyjski till FotbollDirekt.

AIK hade problem med målskytt förra säsongen. Syberyjski hoppas att nyförvärven kommer hjälpa i det avseendet under 2026.

– Det här kommer inte vara sista gången du hör mig prata om att göra mål. Men jag hoppas att de vi har tagit in kan bidra till att motståndarna plockar ut bollen ur nät flera gånger, menar han.

Vad har ni för mål med säsongen?

– Många i laget har pratat om att vilja utmana. Det finns till och med någon som har pratat om medaljer. Vi spelar fotboll för att vinna. Det var ingen som vid 4-5 års åldern sa ”jag spelar fotboll för att komma åtta”, säger Syberyjski och fortsätter.

– Sen måste vi respektera vad som finns hos våra konkurrenter. Men säg att vi håller ett tempo där vi tar två poäng per match. Då har vi uppnått ett rimligt mål.

AIK kickar igång årets damallsvenska när IFK Norrköping gästar Skytteholms IP. Matchen har avspark 13:00 under lördagen.