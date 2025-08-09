AIK slog Kristianstad – drömstart för debutanten

AIK fick en smakstart på den damallsvenska återstarten.

Under lördagen slog ”Gnaget” Kristianstad med 2–0.

Den damallsvenskan hösten är i gång och under lördagen ställdes AIK mot Kristianstad på Skytteholms IP.

I AIK fick nyförvärvet Ida Björnberg göra debut direkt och fick en drömstart i sin nya klubb. 18-åringen spelades fram av Haruna Tabata och gjorde det första målet i matchen.

I andra halvlek vaknade Skåneklubben och jagade en kvittering. I stället blev det en utökning för AIK när inbytta Moa Sjöström kunde stänga matchen med 2–0-målet.

Startelvor:

AIK: Whyman– Oscarsson, Nordin, Plan, Lindstedt – Famili – Tabata, Reidy, Selin, Björnberg – Grabus.

Kristianstad: Olsson – Persson, Nilsson, Petrovic, Roberts, Persson– Egnér, Sayer, Broddheimer, Andersson Widén – Olsson.



