AIK slog Kristianstad – drömstart för debutanten
Följ Fotbolldirekt på
Google news
AIK fick en smakstart på den damallsvenska återstarten.
Under lördagen slog ”Gnaget” Kristianstad med 2–0.
Den damallsvenskan hösten är i gång och under lördagen ställdes AIK mot Kristianstad på Skytteholms IP.
I AIK fick nyförvärvet Ida Björnberg göra debut direkt och fick en drömstart i sin nya klubb. 18-åringen spelades fram av Haruna Tabata och gjorde det första målet i matchen.
I andra halvlek vaknade Skåneklubben och jagade en kvittering. I stället blev det en utökning för AIK när inbytta Moa Sjöström kunde stänga matchen med 2–0-målet.
Startelvor:
AIK: Whyman– Oscarsson, Nordin, Plan, Lindstedt – Famili – Tabata, Reidy, Selin, Björnberg – Grabus.
Kristianstad: Olsson – Persson, Nilsson, Petrovic, Roberts, Persson– Egnér, Sayer, Broddheimer, Andersson Widén – Olsson.
Den här artikeln handlar om: