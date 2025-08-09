Prenumerera

Foto: Bildbyrån

AIK slog Kristianstad – drömstart för debutanten

    AIK fick en smakstart på den damallsvenska återstarten.
    Under lördagen slog ”Gnaget” Kristianstad med 2–0.

    Den damallsvenskan hösten är i gång och under lördagen ställdes AIK mot Kristianstad på Skytteholms IP.

    I AIK fick nyförvärvet Ida Björnberg göra debut direkt och fick en drömstart i sin nya klubb. 18-åringen spelades fram av Haruna Tabata och gjorde det första målet i matchen.

    I andra halvlek vaknade Skåneklubben och jagade en kvittering. I stället blev det en utökning för AIK när inbytta Moa Sjöström kunde stänga matchen med 2–0-målet.

    Startelvor:

    AIK: Whyman– Oscarsson, Nordin, Plan, Lindstedt – Famili – Tabata, Reidy, Selin, Björnberg – Grabus.

    Kristianstad: Olsson – Persson, Nilsson, Petrovic, Roberts, Persson– Egnér, Sayer, Broddheimer, Andersson Widén – Olsson.


