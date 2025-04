AIK tar sin andra seger efter två mål från Grabus

AIK tog emot BP i en viktig drabbning på Skytteholm.

Hemmalaget tog sin andra seger för säsongen när de vann med 2-0.



AIK har fått en tuff start på damallsvenskan och står efter fyra matcher på bara tre inspelade poäng. BP har inlett säsongen lite bättre.



***



Brommapojkarna inledde matchen starkast och det var inprincip spel på en planhalva. Gästerna fick även matchens första farliga läge när Ida Bengtsson tog sig in i straffområdet. Mathyssen kunde enkelt rädda.



AIK växte in i matchen och kunde efter drygt tio minuters spel bita sig fast på offensiv planhalva för första gången under matchen.



Efter kvarten spelad tog hemmalaget ledningen – det efter en slarvig felpassning från BP-spelare. Bollen hamnade hos Adelisa Grabus som drev med sig den och kunde på friläget fint placera in 1-0 målet för AIK.



Kort därefter var Grabus nära att utöka hemmalagets ledning med Ekstrand i mål stod för en fin räddning.



Några minuter innan halvtid var gästerna nära att kvittera. Frida Thörnqvist fick till ett riktigt bra avslut men bollen gick i ribban.



AIK fick en drömstart på den andra halvleken. Hemmalaget tilldelades straff och fram klev Adelisa Grabus som satte sitt andra mål för dagen.



Det blev inga fler mål i matchen även om BP försökte nå en reducering. AIK stod upp bra och matchen slutade 2-0.



Startelvor:

AIK: Mathyssen – Nodrin, Plan, Fischerova – Oskarsson, Famili, Reidy, Besard – Selin, Grabus, Sjöström.

BP: Ekstrand – Frigren, Olsson, Wulff, Bäkkelund, Broddner Klingspor – Svedberg, Lövestad, Bengtsson – Thörnqvist, Engström.