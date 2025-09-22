Alice Carlson efter derbyförlusten: ”Det är fruktansvärt” 

Hammarby förlorade Stockholmsderbyt mot Djurgården.

Detta efter ett sent segermål från hemmalaget.

– Vi sätter oss själva i den här situation, säger Alice Carlsson efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Hammarby förlorade derbyt efter att Djurgården kunde säkra segern på övertid. En oerhört tuff förlust enligt lagkapten Alice Carlsson.

– Det är fruktansvärt. Jag vet inte vad jag ska säga nu direkt efteråt. Vi sätter oss lite i den situationen när vi får en riktigt dålig start.Därefter är det en tuff första halvlek men jag tycker att vi rycker upp oss i andra i alla fall och gör betydligt bättre även ifall de är starka i sina omställningar. Det är för dåligt idag bara.

Derbyn betyder mycket känslor, inte minst för supportrarna som slöt upp och sjöng genom hela matchen. Men derby är även viktigt för spelarna och klubben, det gör förlusten ännu tyngre.

– Det betyder mycket för oss spelare och som klubb. Men så vet man också att det står, jag vet inte hur många de var, men det kändes som att de var överallt i alla fall. Det är de man tänker på nu efteråt också, att det betyder så mycket för extremt många och fan man vill ge mer.

Matchen spelades på Stockholms stadion trots att planen nästan inte blev godkänd. Den dåliga planen vill Carlsson inte skylla på.

– Det är inte på grund av planen vi förlorar den här matchen, så är det i alla fall. Det är vår prestation att vi inte vinner tillräckligt mycket förstabollar och andrabollar, framförallt i första halvlek. Där får vi det tufft, säger mittbacken och fortsätter.

– Alltså jag kommer inte stå här och skylla på planen eller vara någon dålig förlorare på grund av att vi har spelat på det här underlaget. Men jag tycker det är dåligt för svensk fotboll att vi kan spela en match här, både för Djurgården och för Hammarby.