Alice Carlsson om återstarten: ”Jag hoppas att det blir fullsatt och bra stämning”

Hammarby ligger tvåa i tabellen och det vaknas återstart i damallsvenskan.

Hammarby tar emot tabelljumbon Alingsås och Bajen-kaptenen Alice Carlsson hoppas på ett stort stöd när Hammarby nu jagar SM-guldet.

– Självklart är det viktigt och särskilt nu när vi behöver allt stöd inför hösten för att vi ska kunna gå för guldet, säger Alice Carlsson till FotbollDirekt.

Efter ett långt uppehåll i damallsvenskan är det nu dags för återstart. Hammarby tar emot Alingsås på Hammarby IP.

– Ja, äntligen. Det har varit en lång paus med en ledighet och lite av en försäsong igen. Så jätteskönt att det drar igång med tävlingsmatcher.

Hammarby som ligger tvåa i tabellen är stora favoriter inför fredagens match mot Alingsås. Men det är inget som får Alice Carlsson att slappna av.

– Det är klart att vi inte ska gå in och ha någonting annat än en tanke på tre poäng och en bra prestation. Vi mötte Alingsås i cupen och vi hade det lite tufft på bortaplan innan vi fick hål på dem, men sen så gjorde vi en bra match ändå och vann till slut ganska komfortabelt. Så jag tror det blir viktigt att vi drar upp tempot från början och sätter standarden och visar att vi är ett topplag.

Hammarby har fått in en hel del nya spelare, bland annat Melina Loeck, Bea Sprung, Sofia Reidy och Vilma Koivisto. Nyförvärven har hunnit spela träningsmatcher och visat upp sig där och nu är det dags för deras tävlingsdebut i grönvitt. Kapten Alice Carlsson tycker att nyförvärven kommit in bra i gruppen.

– Jättefina tjejer framförallt och bra fotbollsspelare också. Det känns som att de har varit här över hela året. Det har skett naturligt. Jättekul att de är här.

Det går mot slutsålt, hur viktigt är det inför en återstart?

– Självklart är det viktigt och särskilt nu när vi behöver allt stöd inför hösten för att vi ska kunna gå för guldet såklart. Att ha ett fullsatt kanalplan här och särskilt nu inför omstarten här och en fredag, det verkar bli sol så att jag hoppas att det blir fullsatt här och bra stämning så kan vi rida vidare på den vågen. För sen har vi två bortamatcher direkt efter det så passa på och kom nu, det har varit långt uppehåll så att man längtar att komma tillbaka hit.