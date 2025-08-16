Alingsås glädje – tog säsongens andra seger

Alingsås IF har haft en tuff säsong.

Men denna lördag får man passa på att fira.

Detta efter att säsongens andra trepoängare inkasserats.

De damallsvenska nykomlingarna Alingsås IF har inte haft någon enkel säsong och inför dagens möte med IF Brommapojkarna hade man bara tagit en trepoängare på hela säsongen och någon ändring på det såg det inte ut att bli idag.

Med lite mer än 10 minuter kvar så ledde nämligen bortalaget BP med 2–1, men i den 79:e matchminuten kvitterade Alingsås genom Tilde Karlsson.

Hemmalaget var dock inte klara där.

Sex minuter senare satte nämligen Anna Blomberg bollen i mål och Alingsås hade då vänt till 3–2. Hemmalaget höll sedan ut och lyckades således inkassera säsongens andra seger.

I och med den segern så lyfter man från jumboplatsen i tabellen, dock med en match mer spelad än Linköpings FC som nu ligger sist.